Молодой водитель на "Ладе Приоре" вылетел с трассы и погиб под Вологдой

СЕГОДНЯ 14:43 2019-10-14T14:43:47+03:00

Его пассажиры были госпитализированы

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ДТП случилось 12 октября, на автодороге Вологда-Ростилово около 23:30. Трагедия произошла на 27-м километре трассы. Два человека пострадали, один погиб.

26-летний водитель LADA Priora не справился с управлением и вылетел с дороги.

Его пассажиры, молодые люди 26 и 28 лет, с травмами различной тяжести, были госпитализированы. Скорая помощь констатировала смерть водителя прямо на месте аварии, сообщает ГИБДД области.

ИСТОЧНИК KP.RU