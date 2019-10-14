Молодой водитель на "Ладе Приоре" вылетел с трассы и погиб под Вологдой
Его пассажиры были госпитализированы
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ДТП случилось 12 октября, на автодороге Вологда-Ростилово около 23:30. Трагедия произошла на 27-м километре трассы. Два человека пострадали, один погиб.
26-летний водитель LADA Priora не справился с управлением и вылетел с дороги.
Его пассажиры, молодые люди 26 и 28 лет, с травмами различной тяжести, были госпитализированы. Скорая помощь констатировала смерть водителя прямо на месте аварии, сообщает ГИБДД области.
ИСТОЧНИК KP.RU