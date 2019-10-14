Пенсионер на ВАЗе выехал прямо под грузовик на трассе Вологда-Новая Ладога

СЕГОДНЯ 14:28 2019-10-14T14:29:24+03:00

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Трагедия произошла на федеральной трассе: на дороге Вологда-Новая Ладога 13 октября случилось ДТП.

На 300-м километре автодороги Вологда — Новая Ладога на пути фуры внезапно появился ВАЗ -2107. Столкновения 38-летний водитель грузовика не смог избежать.

Оказалось, 63-летний водитель автомобиля ВАЗ 2107 внезапно начал движение задним ходом с обочины и выхал на встречку. «ВАЗ» попал под грузовик «Вольво», от полученных травм пенсионер погиб на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU