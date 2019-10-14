В вытегорской школе "Корабелы Прионежья" кадеты ловили кайф

СЕГОДНЯ 13:59 2019-10-14T13:59:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Кадетов «Корабелов Прионежья» снабжали «кайфом». Шокирующую историю рассказал на своей страничке в соцсетях депутат ЗСО Антон Холодов.

Ему пришло письмо, в котором рассказывается о ЧП в кадетской школе, находящейся в Вытегорском районе – «Корабелы Прионежья». Якобы, кадеты, в частности, шестиклассники, употребляют препарат, который действует как наркотик.

«Препарат располагают под губу и держат там некоторое время, потом наступает расслабление, расширяются/сужаются зрачки, дети мычат, у некоторых возникает рвота. Поведение детей порой становится неадекватным», - цитирует Антон Холодов письмо из Вытегры.

Рассказывается об одном случае, когда в сентябре учитель нашёл такую «шайбу» у ученика и выбросил в окно. А в середине сентября в школу приехала девушка, которая привезла еще партию "шайб" и продала кадетам 6-9 классов.

В конце месяца о происходящем стало известно директору. Среди детей был проведен медосмотр, и, видимо, досмотр: у школьников, якобы, найдены препараты, руководством выявлены дилеры среди учеников. Но далее, за стены школы, дело не вышло - все дети учатся в этой школе…

В письме была приведена еще одна деталь: «среди кадетов была распространена игра в «Собачий кайф», дети друг друга душат и на время теряют сознание».

Антон Холодов связался с директором школы. Она информацию подтвердила. Сказала, что "В курсе ситуации и сейчас идёт служебное расследование..."

Сейчас депутатом информация направлена в УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU