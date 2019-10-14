В Вологде задержан подозреваемый в избиении 16-летней девочки

СЕГОДНЯ 13:32 2019-10-14T13:33:17+03:00

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В Вологде по подозрению в нападении на 16-летнюю девочку задержан 25-летний мужчина.

Как сообщал сайт "Комсомольская правда" - Вологда, 8 октября на 16-летнюю девочку в селе Молочное, у гаражей на улице Парковой, было совершено нападение. Ее доставили в больницу с тяжелой травмой головы.

В преступлении заподозрен ее 25-летний знакомый, который скрылся.Полиция установила его местонахождение - он скрывался у случайных знакомых в одном из домов на улице Северной в Вологде.

Вечером 13 октября он был найден полицейскими и передан следствию. Подозреваемому было объявлено о его задержании, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.Задержанный в избиении девочки не признался.

ИСТОЧНИК KP.RU