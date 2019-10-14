2019-10-14T12:52:28+03:00
Происшествия

28-летний вологжанин покусился на 64-летнюю пенсионерку

За изнасилование он пошел под суд
Иван Чухнин
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Тотемском районе осудили молодого человека за изнасилование пенсионерки. Как сообщает региональное СУ СК РФ, вынесен приговор в отношении 28- летнего мужчины. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера).

Мужчина заявился домой к 64-летней пенсионерке, где напал на нее, избил и, угрожая расправой, совершил сексуальное насилие.

Обвиняемый был заключен под стражу. Свою вину он не признал. В результате он был осужден к 6 годам и 9 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стали известны подробности о гибели 35-летней вологжанки после операции по липоксации
ЧП на охоте: мужчина вместо кабана застрелил охотника
Роскомнадзор оштрафовал авиаперевозчика
Вологодский третьеклассник может остаться без глаза
Пенсионер поджег два гаража с двумя машинами
Два череповчанина отравились в кессоне
Вологжане высадили 250 саженцев дуба, ореха и клена для Фрязиновского парка
Начальники отделов УМВД в Череповце помогли детскому садику с ремонтом
В Вологде полицейские высадили 120 дубов
Вологодские приставы взыскали деньги не с того должника
В Вологде насильник покончил с собой на месте преступления
Вологда собирается засудить ремонтников Красного моста
Вологжанин украл монитор через окно, а потом спрятался на виду
Любительницу цветов задержали в череповецком супермаркете
Череповчанин растратил 50 тысяч рублей с чужой карты на еду и алкоголь
Сергей Орлов стал вторым кандидатом на должность мэра Череповца
На Вологодчине в 2020 поднимут зарплату педагогам
Вологда готовится к гололедам и снегопадам
Сергей Воропанов отчитался о ремонте дорог в Вологде
В Белозерске для ликвидации катастрофы пробурили еще скважину
В Вологду привезут мощи покровителей супружества
В Череповце сильно пьяный угонщик толкал чужое авто
Спасательный отряд Вологодского района установит в лесу спецзнаки