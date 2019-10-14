28-летний вологжанин покусился на 64-летнюю пенсионерку
В Тотемском районе осудили молодого человека за изнасилование пенсионерки. Как сообщает региональное СУ СК РФ, вынесен приговор в отношении 28- летнего мужчины. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера).
Мужчина заявился домой к 64-летней пенсионерке, где напал на нее, избил и, угрожая расправой, совершил сексуальное насилие.
Обвиняемый был заключен под стражу. Свою вину он не признал. В результате он был осужден к 6 годам и 9 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.
ИСТОЧНИК KP.RU