28-летний вологжанин покусился на 64-летнюю пенсионерку

СЕГОДНЯ 12:52 2019-10-14T12:52:28+03:00

За изнасилование он пошел под суд

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В Тотемском районе осудили молодого человека за изнасилование пенсионерки. Как сообщает региональное СУ СК РФ, вынесен приговор в отношении 28- летнего мужчины. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера).

Мужчина заявился домой к 64-летней пенсионерке, где напал на нее, избил и, угрожая расправой, совершил сексуальное насилие.

Обвиняемый был заключен под стражу. Свою вину он не признал. В результате он был осужден к 6 годам и 9 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.

ИСТОЧНИК KP.RU