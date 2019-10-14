2019-10-14T12:39:12+03:00
Происшествия

Стали известны подробности о гибели 35-летней вологжанки после операции по липоксации

Она впала в кому и на 9 день скончалась
Иван Чухнин
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Как сообщал сайт "Комсомольская правда" - Вологда, в Вологде погибла женщина, сделавшая липоксацию.

За комментариями мы обратились в региональное Следственное управление СК РФ.

Сегодня пресс-служба сообщила о том, что возбуждено уголовное дело по факту смерти 35-летней женщины после операции по липосакции по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности для жизни или здоровья потребителя).

Как оказалось, 26 сентября 35-летняя женщина заключила договор с частной клиникой, в котором говорилось о том, что это платная медицинская помощь. В договор была включена и липосакция, и наблюдение после манипуляций.

26 сентября была проведена операция "по эстетическим показаниям". После нее женщина без наблюдения ее состояния в условиях стационара была выписана для долечивания домой. Там ее состояние ухудшилось, она вызвала скорую помощь. 27 сентября вологжанка бригадой скорой медицинской помощи в тяжелом состоянии была транспортирована в больницу, в отделение реанимации, где 4 октября, не приходя в сознание, скончалась.

Согласно данным, полученным при судебно-медицинском исследовании тела погибшей, ее смерть наступила от жировой эмболии сосудов головного мозга и легких.

Следователями СК России был инициирован вопрос передачи материалов проверки из органов внутренних дел и принято решение о возбуждении уголовного дела.

Следствие устанавливает все обстоятельства трагической гибели женщины, а также причинно-следственные связи произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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