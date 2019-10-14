2019-10-14T11:25:25+03:00
Происшествия

ЧП на охоте: мужчина вместо кабана застрелил охотника

Иван Чухнин
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В Нюксенском районе произошла трагедия на охоте. Возбуждено уголовное дело против 58-летнего мужчины - его обвиняют в причинении смерти по неосторожности.

ЧП случилось вечером 11 октября. Мужчина охотился в лесном массиве недалеко от деревни Вострое Нюксенского района, воруженный карабином «Blaser R93».

Он сделал выстрел, нарушая «Требования охотничьего минимума». В них говорится, что при осуществлении охоты не разрешается стрелять, если охотник не видит цель, если не знает место остановки снаряда, при этом он должен учитывать дальность полета и возможность его рикошета.

Выпущенная охотником пуля попала в 52-летнего мужчину. Он был убит на месте.

Сейчас ведется расследование уголовного дела, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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