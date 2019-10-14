2019-10-14T11:11:52+03:00
Общество

Роскомнадзор оштрафовал авиаперевозчика

"Победа" брала комиссию при оплате услуг банковской картой
Иван Чухнин
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Арбитражный суд Вологодской области рассмотрел дело в отношении авиаперевозчика «Победа».

Заявление на "Победу" написал Роспотребнадзор. Авиаперевозчик взимал 2 процента от стоимости билетов при оплате банковской картой. По мнению ведомства, это является нарушением действующего Закона «О защите прав потребителей». Суду авиаперевозчик попытался объяснить дополнительный сбор тем, что данные денежные средства перечисляются не на счет «Победы», а стороннему оператору.

Однако суд счел, что подобная практика напрямую ущемляет права покупателей. При этом авиакомпания могла бы предотвратить это нарушение, но никаких мер в этом направлении не предприняла. Решением Арбитражного суда Вологодской области было признано, что авиапредприятие нарушило законодательство.Р

В результате компания "Победа" привлечена к административной ответственности - она оштрафована Роскомнадзором на 30 тысяч рублей. Суд согласился с таким наказанием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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