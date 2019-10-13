2019-10-13T18:57:40+03:00
Происшествия

Вологодский третьеклассник может остаться без глаза

Пишущей ручкой его ударил одноклассник
Иван Чухнин
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В Белозерской в школе, прямо на уроке, произошло ЧП: третьеклассник ударил одноклассника пишущей ручкой, при этом ручка попала в глаз.

Пострадавшего школьника немедленно госпитализировали - сначала в районную больницу, затем в Вологду.

Специалисты Вологодской областной офтальмологической больницы провели сложнейшую операцию, однако от прогнозов - будет ли спасен глаз, отказываются. .

Комментарии областного департамента образования мы постараемся получить в понедельник. Известно, что мама ученика, ударившего одноклассника, работает учителем в этой школе. Были случаи, когда ее сын также вел себя со сверстниками агрессивно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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