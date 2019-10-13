2019-10-13T16:29:01+03:00
Происшествия

Пенсионер поджег два гаража с двумя машинами

Он занимался сваркой
Иван Чухнин
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Из-за неосторожности при сварке мужчина сжег два автомобиля.

ЧП случилось в Бабаево на улице Юбилейной.

Как сообщает ГУ МЧС по Вологодской области, сигнал о ЧП поступил в 12:30. Быстрый приезд и оперативная ликвидация пожара не спасли имущество от серьезных последствий.

Два электрифицированных дощатых гаража, стоявших рядом, обгорели изнутри, у них сгорели крыши. В боксах стояли автомобили ВАЗ-2109 2008 года выпуска и ВАЗ-2114 без номеров. Одной из машин владел 63-летний пенсионер, собственник второй пока не установлен.

Общая площадь пожара составила 80 квадратных метров.

Как оказалось, пенсионер занимался сварочными работами. Из-за неосторожности он остался без машины и без гаража. Кроме того, имущество было не застраховано.

ИСТОЧНИК KP.RU

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