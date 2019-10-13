2019-10-13T15:03:43+03:00
Происшествия

Два череповчанина отравились в кессоне

Они надышались парами растворителя
Иван Чухнин
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Два мужчины отравились в кессоне, надышавшись растворителем краски. Они потеряли сознание.

ЧП произошло в субботу вечером - работы производились в одном из частных гаражей в кооперативе на улице Мелиораторов.

Два череповчанина - 31 год и 47 лет, приводили в порядок кессон. Они спустились во внутрь, начали покраску.

Почувствовав плохо, они не

смогли подняться наверх самостоятельно.

Их доставали сотрудники службы спасения Череповца, используя дыхательные аппараты и альпинистское снаряжение. Оба пострадавшие переданы медикам - им потребовалась госпитализация, сообщает региональное управление МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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