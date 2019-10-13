Два череповчанина отравились в кессоне
Два мужчины отравились в кессоне, надышавшись растворителем краски. Они потеряли сознание.
ЧП произошло в субботу вечером - работы производились в одном из частных гаражей в кооперативе на улице Мелиораторов.
Два череповчанина - 31 год и 47 лет, приводили в порядок кессон. Они спустились во внутрь, начали покраску.
Почувствовав плохо, они не
смогли подняться наверх самостоятельно.
Их доставали сотрудники службы спасения Череповца, используя дыхательные аппараты и альпинистское снаряжение. Оба пострадавшие переданы медикам - им потребовалась госпитализация, сообщает региональное управление МЧС.
ИСТОЧНИК KP.RU