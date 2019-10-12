Вологжане высадили 250 саженцев дуба, ореха и клена для Фрязиновского парка
Инициативная группа местных жителей в Вологде организовала питомник для деревьев для Фрязиновского парка. После зимовки, весной растения рассадят вдоль дорожек. 250 саженцев кедра, дубов, маньчжурского ореха и клена подарила парку автономная некоммерческая организация «Родной Лес». Вологжанка Юлия Завитова заказала саженцы, активисты дома №32 и семья Харченко из Заречья помогли высадить молодые росточки.
Теперь волонтеры надеются, что деревья приживутся и зазеленеют весной. Получить сеянцы и саженцы можно бесплатно, подав заявку в разделе «Ваше участие» на сайте лес35.рф.
ИСТОЧНИК KP.RU