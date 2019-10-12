2019-10-12T23:58:42+03:00
Общество

Вологжане высадили 250 саженцев дуба, ореха и клена для Фрязиновского парка

Всего несколько местных активистов помогли городу облагородить вологодский парк
Евдокия САХАРОВА
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Фото из группы парка ВКонтакте vk.com/za_park_fryazinovoФото из группы парка ВКонтакте vk.com/za_park_fryazinovo
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Инициативная группа местных жителей в Вологде организовала питомник для деревьев для Фрязиновского парка. После зимовки, весной растения рассадят вдоль дорожек. 250 саженцев кедра, дубов, маньчжурского ореха и клена подарила парку автономная некоммерческая организация «Родной Лес». Вологжанка Юлия Завитова заказала саженцы, активисты дома №32 и семья Харченко из Заречья помогли высадить молодые росточки.

Теперь волонтеры надеются, что деревья приживутся и зазеленеют весной. Получить сеянцы и саженцы можно бесплатно, подав заявку в разделе «Ваше участие» на сайте лес35.рф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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