Вологжане высадили 250 саженцев дуба, ореха и клена для Фрязиновского парка

12 Окт. 23:56 2019-10-12T23:58:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Инициативная группа местных жителей в Вологде организовала питомник для деревьев для Фрязиновского парка. После зимовки, весной растения рассадят вдоль дорожек. 250 саженцев кедра, дубов, маньчжурского ореха и клена подарила парку автономная некоммерческая организация «Родной Лес». Вологжанка Юлия Завитова заказала саженцы, активисты дома №32 и семья Харченко из Заречья помогли высадить молодые росточки.

Теперь волонтеры надеются, что деревья приживутся и зазеленеют весной. Получить сеянцы и саженцы можно бесплатно, подав заявку в разделе «Ваше участие» на сайте лес35.рф.

ИСТОЧНИК KP.RU