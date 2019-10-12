Начальники отделов УМВД в Череповце помогли детскому садику с ремонтом

12 Окт. 23:35 2019-10-12T23:35:39+03:00

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Начальники отделов № 1 и 2 УМВД России по г. Череповцу помогли одному из детских садов с облагораживанием территории. В рамках акции «Твори добро» Олег Павловцев и Николай Чирков в свободное от службы время покрасили забор в дошкольном учебном заведении и несколько предметов декора с детских площадок.

Кроме того, с воспитателями провели беседы для профилактики дистанционных мошенничеств, раздали информационные буклеты.

ИСТОЧНИК KP.RU