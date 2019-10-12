Начальники отделов УМВД в Череповце помогли детскому садику с ремонтом
Мужчины покрасили забор и объекты на детских площадках образовательного заведения
-Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области
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Начальники отделов № 1 и 2 УМВД России по г. Череповцу помогли одному из детских садов с облагораживанием территории. В рамках акции «Твори добро» Олег Павловцев и Николай Чирков в свободное от службы время покрасили забор в дошкольном учебном заведении и несколько предметов декора с детских площадок.
Кроме того, с воспитателями провели беседы для профилактики дистанционных мошенничеств, раздали информационные буклеты.
ИСТОЧНИК KP.RU