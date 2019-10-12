2019-10-12T23:21:26+03:00
Общество

В Вологде полицейские высадили 120 дубов

Студенты-кинологи, ветераны органов внутренних дел и сотрудники полиции вместе с начальником УВД по Вологодской области высадили деревья для зеленой зоны парка 300-летия
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области
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В областной столице сотрудники правоохранительных органов высадили сотню дубов. Деревья разместили в парке 300-летия полиции, который появился в 2018 году вдоль улицы Возрождения в Южном микрорайоне. На озеленение вышли ветераны органов внутренних дел, студенты-кинологи, сотрудники полиции во главе с начальником УВД по Вологодской области Виктором Пестеревым, школьники, члены Общественного совета и просто местные жители.

Мероприятие решили приурочить ко дню кадрового работника УВД. Территорию подготовили заранее, а деревья должны лучше прижиться в осеннее время. Полицейские надеются, что своим поступком сделали хороший подарок для горожан. Ко Дню Победы планируется облагородить дорожки в парке и высадить еще 20 саженцев. По задумке организаторов, деревья будут расположены в виде числа 300.

ИСТОЧНИК KP.RU

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