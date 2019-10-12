2019-10-12T20:31:30+03:00
Общество

Вологодские приставы взыскали деньги не с того должника

Специалисты перепутали ООО с одноименным ТСЖ
Евдокия САХАРОВА
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В Череповце произошел казус: судебные приставы взыскали деньги не с того должника. Вместо ООО «Новогритинский» они сняли деньги со счета ТСЖ с таким же названием. Объединенная пресс-служба судов Вологодской области сообщает, что ошибка закралась при внесении данных в программу. В январе 2018 года со счета ТСЖ незаконно переведены средства должника на счет Вологодской сбытовой компании.

Когда ошибка вскрылась, судебные приставы приняли все возможные меры, чтобы забрать у ресурсоснабжающей организации деньги и вернуть их товариществу. Но с компании не удалось взыскать средства, т.к с декабря 2018 Вологодская сбытовая компания начала процедуру банкротства.

В итоге, решением суда за счет средств казны РФ в пользу ТСЖ взыскали 42 106 руб. 26 коп. убытков, 2 000 руб. за госпошлину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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