В Вологде насильник покончил с собой на месте преступления

СЕГОДНЯ 19:58 2019-10-12T19:58:47+03:00

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В Вологде в Кировском сквере покончил с собой подозреваемый в изнасиловании девушки. Преступление произошло 27 марта 2019 года в том же злополучном сквере. 54-летний дальнобойщик из Саратовской области ожидал разгрузки своей машины и гулял ночью по городу. Он заметил 23-летнюю вологжанку, которая возвращалась домой с работы. Мужчина убедился в отсутствии свидетелей и схватил ее со спины за горло и рот, придушил и пригрозил выдавить глаз, если она надумает оказать сопротивление. После чего он изнасиловал девушку и уехал к себе на родину.

Следователи смогли выйти на преступника уже через неделю после нападения благодаря камерам видеонаблюдения. На саратовского дальнобойщика завели уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера". Мужчину заключили под стражу, но в середине июня выпустили из-за ухудшившегося здоровья.

9 октября уголовное дело прекратили в связи с самоубийством обвиняемого. Перед смертью насильник отправил своей жертве смс: «Я ухожу из этой жизни. Прощай». Его тело нашли 27 июня в Кировском сквере.

ИСТОЧНИК KP.RU