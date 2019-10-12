Вологда собирается засудить ремонтников Красного моста

СЕГОДНЯ 19:24 2019-10-12T19:24:35+03:00

Администрация города готовит иск к подрядчику, который некачественно выполнил ремонт

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Администрация Вологды планирует засудить подрядчика, выполнявшего ремонт Красного моста летом 2018 года. Через короткий промежуток времени после сдачи работ, стало заметно низкое качество выполненного ремонта. Облупилась краска, покрытие ступенек уложено неаккуратно. После ремонта принимающие заявили, что серьезных замечаний по ремонту нет, некоторые недоделки должны были устранить при отделочных работах. Зимой стало хуже - куски покрытия ступенек начали облезать.

Начальник департамента городского хозяйства Андрей Макаровский заявил, что все нарушения «Новый дом» должен устранить по гарантии.

В декабре 2018 года подрядчик подал документы на ликвидацию компании, но в феврале изменил решение. Данная фирма выиграла конкурс на выполнение благоустройства набережной Сокола.

Администрация планирует направить претензионное письмо и иск в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU