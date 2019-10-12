Вологжанин украл монитор через окно, а потом спрятался на виду

СЕГОДНЯ 18:09 2019-10-12T18:09:07+03:00

В Вологде молодой парень решился на спонтанную кражу монитора и компьютерной мыши через окно квартиры

Изменить размер текста: A A

Полицейским Вологды удалось раскрыть необычную кражу. С заявлением к ним обратился 18-летний вологжанин, у которого исчез монитор и компьютерная мышь, пока его не было в течение часа дома. Следов взлома обнаружено не было.

Наряд ППС стал искать очевидцев преступления. Во дворе дома другой молодой человек ремонтировал автомобиль прямо напротив окна пострадавшего. При разговоре парень стал заметно нервничать и не смог сказать, где находился, когда происходила кража. Проживает он в соседнем доме, машину ремонтирует не первый день.

Подозреваемого доставили в отдел полиции, где 21-летний вологжанин признался в совершении преступления. Ему понадобилась помощь с ремонтом машины и он решил попросить о ней соседа через открытое окно. Однако, там никого не было. Вдруг он увидел монитор и решился похитить имущество. Причины своего поступка мужчина назвать не смог.

Имущество вернули владельцу, а подозреваемому грозит до 6 лет лишения со штрафом в 80 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU