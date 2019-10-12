Любительницу цветов задержали в череповецком супермаркете

СЕГОДНЯ 14:18 2019-10-12T14:18:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Любительница цветов задержана в Череповце. Инцидент произошел 10 октября в магазине на проспекте Победы.

Как сообщает областное управление Росгвардии, около 15 часов сработала кнопка тревожной сигнализации, установленная в одном из череповецких супермаркетов. Прибывшим бойцам охранник заведения пояснил, что выявил необычного вора.

И представил череповчанку 1981 года рождения. Как показали камеры наблюдения, она вскрывала упаковки с луковицами цветов, брала из них по несколько штук, прятала их в карманы, а упаковки возвращала на место. Ущерб супермаркету составила порядка 650 рублей.

Сотрудники вневедомственной охраны передали нарушительницу полицейским. На нее составлен материал об административном правонарушении по ст. 7.27 КоАП (Мелкое хищение). Статья предусматривает штраф в размере до 5-кратной стоимости похищенного имущества либо до 15 суток ареста, сообщает портал Город Че.

ИСТОЧНИК KP.RU