2019-10-12T10:37:16+03:00
Происшествия

Череповчанин растратил 50 тысяч рублей с чужой карты на еду и алкоголь

Мужчина нашел кредитку на территории промышленного предприятия и стал ей пользоваться
Евдокия САХАРОВА
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В Череповецком районе задержали мужчину, который незаконно растратил 50 тысяч рублей с найденной кредитки. В полицию Череповца обратился потерпевший, который заявил, что потерял банковскую карточку в августе и забыл об этом инциденте до момента, когда все-таки решил ее заблокировать. Когда обратился в банк, он узнал, что со счета пропала крупная сумма.

Полицейским удалось выйти на след подозреваемого. Им оказался житель Череповецкого района 1986 г.р. Его задержали прямо на работе, чего он совсем не ожидал. Череповчанин не думал, что его смогут выследить. Вину свою признал и рассказал, что нашел карточку на территории промышленного предприятия. Деньги тратил в течение двух недель на алкоголь и еду, а потом средства закончились и он выкинул кредитку.

Теперь 33-летнему мужчине светит до 5 лет по статье "Мошенничество с использованием электронных средств платежа".

ИСТОЧНИК KP.RU

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