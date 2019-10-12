2019-10-12T10:23:46+03:00
Политика

Сергей Орлов стал вторым кандидатом на должность мэра Череповца

Бывший директор автоколонны №1456 подал документы на участие в конкурсе
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: http://www.cherinfo.ru
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В минувшую пятницу появился второй официальный кандидат на должность мэра Череповца. Им стал бывший директор муниципальной автоколонны № 1456 Сергей Орлов, который покинул эту должность в августе 2019 для работы в городском коммерческом предприятии.

Первым подал документы на освободившуюся должность мэра Вадим Германов, гендир дивизиона «Северсталь Российская сталь». Напомним, что предыдущий мэр Череповца Елена Авдеева досрочно ушла в отставку в связи с принятием должности в Совете Федерации от Вологодской области.

До 17 октября еще будут приниматься заявки на пост мэра. Нового градоначальника должны выбрать 24 октября депутаты городской думы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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