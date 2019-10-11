2019-10-11T23:43:22+03:00
Общество

На Вологодчине в 2020 поднимут зарплату педагогам

18,7 миллиардов рублей будет выделено на образование в Вологодской области, что позволит поднять среднюю зарплату до 37 тысяч рублей
Евдокия САХАРОВА
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Начальник Департамента образования Елена Рябова заявила, что в 2020 году на образование на Вологодчине планируется выделить 18,7 миллиардов рублей. Деньги пойдут и на зарплату педагогам - в среднем они станут получать 35-37 тысяч рублей в месяц.

20 миллионов пойдет на оплату коммунальных услуг в СПО, 178 миллионов рублей направят на увеличение стипендий с 436 до 1000 рублей, 190 миллионов рублей пойдут на укрепление материально-технической базы образовательных учреждений.

Увеличится количество и размер стипендий от губернатора. Льготное питание теперь будет стоимостью 50 рублей, на что потратят еще 104,3 миллиона. На 87% вырастет доля школьников, которые будут обучатся в первую смену, т.к. будут созданы новые места в общеобразовательных учреждениях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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