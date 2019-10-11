2019-10-11T23:27:42+03:00
Общество

Вологда готовится к гололедам и снегопадам

В областной столице закупили реагенты, наняли субподрядчиков, приобрели снегоуборочную технику
Евдокия САХАРОВА
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Фото со страницы мэра в соцсетиФото со страницы мэра в соцсети
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В областной столице приняли меры для борьбы со снегом и гололедом. Мэр города Сергей Воропанов заявил в соцсетях о готовности к зиме. Сейчас при нулевой температуре существует опасность оледенения дорог, применять планируют солевой раствор - его опробовали еще весной и остались довольны.

Закуплены реагенты, новая снегоуборочная машина, 4 трактора с отвалом и щеткой. Субподрядчики придут на помощь при особенно тяжелых снегопадах. Кроме того, увеличили площади для уборки: новые общественные пространства, площадки Народного бюджета, неразграниченные территории.

ИСТОЧНИК KP.RU

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