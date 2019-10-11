Вологда готовится к гололедам и снегопадам
В областной столице приняли меры для борьбы со снегом и гололедом. Мэр города Сергей Воропанов заявил в соцсетях о готовности к зиме. Сейчас при нулевой температуре существует опасность оледенения дорог, применять планируют солевой раствор - его опробовали еще весной и остались довольны.
Закуплены реагенты, новая снегоуборочная машина, 4 трактора с отвалом и щеткой. Субподрядчики придут на помощь при особенно тяжелых снегопадах. Кроме того, увеличили площади для уборки: новые общественные пространства, площадки Народного бюджета, неразграниченные территории.
ИСТОЧНИК KP.RU