Вологда готовится к гололедам и снегопадам

11 Окт. 23:27 2019-10-11T23:27:42+03:00

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В областной столице приняли меры для борьбы со снегом и гололедом. Мэр города Сергей Воропанов заявил в соцсетях о готовности к зиме. Сейчас при нулевой температуре существует опасность оледенения дорог, применять планируют солевой раствор - его опробовали еще весной и остались довольны.

Закуплены реагенты, новая снегоуборочная машина, 4 трактора с отвалом и щеткой. Субподрядчики придут на помощь при особенно тяжелых снегопадах. Кроме того, увеличили площади для уборки: новые общественные пространства, площадки Народного бюджета, неразграниченные территории.

ИСТОЧНИК KP.RU