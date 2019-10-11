2019-10-11T23:05:50+03:00
Общество

Сергей Воропанов отчитался о ремонте дорог в Вологде

7 из 10 дорог в областной столице отремонтированы по нацпроекту Безопасные и качественные автомобильные дороги
Евдокия САХАРОВА
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Фото со страницы мэра в соцсетиФото со страницы мэра в соцсети
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Мэр Вологды отчитался перед горожанами о ремонте дорог. В минувший четверг Сергей Воропанов выехал на осмотр улицы Пугачева. Там установили новый бордюрный камень, заасфальтировали проезжую часть, наладили тротуары.

7 из 10 улиц областной столицы уже отремонтированы по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". На данный момент ведутся работы на улицах Пролетарская, Челюскинцев и Некрасова.

В комментариях к посту мэра в соцсети некоторые вологжане жалуются на плохое качество работы на еще незаконченной Пролетарской улице: "Люди ходят и возмущаются, а водители с опаской думают, что зимой по ней будет не проехать, уменьшили проезжую часть." Улицу Пугачева хвалят, но говорят что вечерами там образуется стихийная парковка. Горожане также ожидают пешеходные переходы и дорожные знаки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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