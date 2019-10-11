2019-10-11T22:01:50+03:00
Происшествия

В Белозерске для ликвидации катастрофы пробурили еще скважину

На месте ЧС пробурили еще одну скважину рядом с самоизливающейся: специалисты взяли пробы грунта, которые помогут определить следующие этапы работ по ликвидации
Евдокия САХАРОВА
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В Белозерске продолжается ликвидация ЧС, которая возникла из-за незаконно пробуренной 20-метровой скважины дачницей-петербурженкой. Пострадали несколько домов, улицы Шукшина и Коммунистическая затоплены уже второй месяц. Дом виновницы аварии снесли, т.к. он начал съезжать в яму. Эксперты приняли решение пробурить еще одну скважину на автостоянке в районе Ильинской лавы для изучения грунта, ее уже зацементировали. Грунт проверят по 12 показателям, решение вынесут до 18 октября. Выясненные геологические данные помогут определить следующие работы по ликвидации.

Затраты на устранение ЧС оценивают в 2,8 миллиона рублей. Правительство Вологодской области обещает помочь Белозерску финансово.

ИСТОЧНИК KP.RU

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