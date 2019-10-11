В Вологду привезут мощи покровителей супружества

СЕГОДНЯ 18:16 2019-10-11T18:17:30+03:00

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Областная столица 14 октября в праздник Покрова Пресвятой Богородицы встретит мощи покровителей супружества. Церемония начнется в 13.00 у храма свт. Николая на Глинках. Митрополит Вологодский и Кирилловский Игнатий благословил прибытие мощей благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских.

Святыня пробудет в Вологде до 27 октября в храме на ул. Предтеченской, 74. Посетить ее можно с 8 утра до 6 вечера. В полдень в храме свт. Николая на Глинках будет читаться молебен о семейном благополучии.

Святых канонизировали в 1547 году. Князь Петр правил в Муроме, Феврония была крестьянкой. Приняв монашеский постриг в разных монастырях, они желали умереть в один день и лежать в одном гробу. Когда пара скончалась, их тела положили в разных обителях. На утро они все равно оказались вместе.

ИСТОЧНИК KP.RU