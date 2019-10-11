В Череповце сильно пьяный угонщик толкал чужое авто

СЕГОДНЯ 17:59 2019-10-11T18:01:12+03:00

Мужчина пытался завести автомобиль, но сил на угон у него не хватило

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В городе металлургов задержали пьяного угонщика автомобилей, который толкал свою добычу перед собой. В дежурную часть ГИБДД поступил звонок от очевидца: он заметил, что у дома на улице Командарма Белова подозрительный мужчина толкает машину. На место выехал наряд ДПС.

Стражи правопорядка обнаружили автомобиль ВАЗ-2108 посередине дороги с мужчиной внутри. Окно машины было разбито, а провода из под приборной панели выворочены. Череповчанин был сильно пьян, от него разило парами спирта. На место выехала следственно-оперативная группа.

Оказалось, что 21-летний местный житель уже был судим. Прогуливаясь в состоянии алкогольного опьянения по городу, он заметил, по его мнению, бесхозную автомашину и решил прокатиться. Завести однако ВАЗ ему не удалось.

На задержанного возбудили уголовное дело по статье "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения". Ему грозит до 5 лет лишения.

ИСТОЧНИК KP.RU