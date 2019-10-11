2019-10-11T17:45:23+03:00
Общество

Спасательный отряд Вологодского района установит в лесу спецзнаки

Волонтеры разработали спецкарту Вологодского района, в особых местах будут установлены знаки, показывающие направление до ближайшего населенного пункта
Евдокия САХАРОВА
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Фото: ВГМХАФото: ВГМХА
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В Вологодской области промаркируют леса: спасательный отряд ВГМХА получил федеральные средства на реализацию проекта по маркировке опасных участков, где теряются люди. Члены поисково-спасательного отряда создали карту, которая основана на анализе информации о потерявшихся. Карта будет промаркирована и в отмеченных местах установят спецзнаки: стрелки и номера, название ближайшего населенного пункта и расстоянием до него.

Направляющие таблички будут висеть на перекрестках лесных дорог, опушках, вблизи лесных ориентиров.

Всего изготовят 1000 стрелок из оцинкованной стали красного цвета с белым шрифтом. Установка планируется в ноябре, сообщает пресс-служба академии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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