2019-10-11T17:25:18+03:00
Авто

В Вологде на четверо суток перекроют движение

На перекрестке Карла Маркса и Фрязиновской проехать сможет только общественный транспорт
Евдокия САХАРОВА
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В областной столице перекроют движение с полуночи 11 октября до полуночи 15 октября на перекрестке улиц Карла Маркса и Фрязиновской. В течение четырех дней автолюбителям придется объезжать этот перекресток, общественному транспорту оставят одну полосу.

На этом участке пройдет строительство части теплосети, уже с начала месяца там монтируют перемычку. «Вологдагортеплосеть» сообщила, что эти работы направлены на улучшение поставки тепла местным жителям.

Данный участок теплосети соединит две котельные компании «Вологдагортеплосеть» и «Агроскон», что позволит подавать тепло от одного из двух источников, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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