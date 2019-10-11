В Вологде на четверо суток перекроют движение

СЕГОДНЯ 17:25 2019-10-11T17:25:18+03:00

На перекрестке Карла Маркса и Фрязиновской проехать сможет только общественный транспорт

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В областной столице перекроют движение с полуночи 11 октября до полуночи 15 октября на перекрестке улиц Карла Маркса и Фрязиновской. В течение четырех дней автолюбителям придется объезжать этот перекресток, общественному транспорту оставят одну полосу.

На этом участке пройдет строительство части теплосети, уже с начала месяца там монтируют перемычку. «Вологдагортеплосеть» сообщила, что эти работы направлены на улучшение поставки тепла местным жителям.

Данный участок теплосети соединит две котельные компании «Вологдагортеплосеть» и «Агроскон», что позволит подавать тепло от одного из двух источников, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

ИСТОЧНИК KP.RU