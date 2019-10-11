Дом Дяди Гиляя проводит модную вечеринку в стиле 50-60-х годов
Дом Дяди Гиляя сегодня открывает сезон модной вечеринкой. В 18:00 там ждут всех желающих. Единственное, что для девушек предусмотрен дресс-код: необходимы туфли и белые носки.
Дело в том, что модная вечеринка пройдет в стиле 1950-х годов. В программе: мини-выставка вещей того периода, музыка, воспоминания и, конечно же, стихи.
В качестве гостей прибудут руководитель музея "Мир забытых вещей" Татьяна Владимировна Касьяненко, музыкант и художник Владимир Сергеев, писательница Татьяна Андреева, а также критик и битломан Сергей Фаустов.
Специально для этого мероприятия резиденция собирала ретро-вещи: одежду, обувь, головные уборы, сумки, бижутерию, фотографии. После праздника владельцам все это собираются вернуть.
Вечер откроется презентацией выставки картин "Прозрачный мир" Татьяны Шмелевой.
Всех ждет экскурс в историю от автора идеи - Альбины Сберегаевой. будут и напитки - компот по-советски от Марины Гороховой.
ИСТОЧНИК KP.RU