2019-10-11T16:44:39+03:00
Общество

Дом Дяди Гиляя проводит модную вечеринку в стиле 50-60-х годов

Девушки обязаны быть в туфлях с белыми носочками
Иван Чухнин
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Фото Альбины Сберегаевой.Фото Альбины Сберегаевой.
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Дом Дяди Гиляя сегодня открывает сезон модной вечеринкой. В 18:00 там ждут всех желающих. Единственное, что для девушек предусмотрен дресс-код: необходимы туфли и белые носки.

Дело в том, что модная вечеринка пройдет в стиле 1950-х годов. В программе: мини-выставка вещей того периода, музыка, воспоминания и, конечно же, стихи.

В качестве гостей прибудут руководитель музея "Мир забытых вещей" Татьяна Владимировна Касьяненко, музыкант и художник Владимир Сергеев, писательница Татьяна Андреева, а также критик и битломан Сергей Фаустов.

Специально для этого мероприятия резиденция собирала ретро-вещи: одежду, обувь, головные уборы, сумки, бижутерию, фотографии. После праздника владельцам все это собираются вернуть.

Вечер откроется презентацией выставки картин "Прозрачный мир" Татьяны Шмелевой.

Всех ждет экскурс в историю от автора идеи - Альбины Сберегаевой. будут и напитки - компот по-советски от Марины Гороховой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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