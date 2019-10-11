Личность погибшего под Вологдой мужчины установит генетическая экспертиза

СЕГОДНЯ 13:11 2019-10-11T13:45:24+03:00

Главной версией остается то, что это пропавший 27-летний Даниил Репин

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Следователями СК России по Вологодской области назначено проведение генетической экспертизы для установления личности погибшего мужчины, останки которого обнаружены накануне в лесу под Вологдой.

Как собщала "Комсомолка", накануне житель города Вологды отправился в лес для сбора чаги и обнаружил останки человека. Об этом он сообщил в правоохранительные органы.

Экспертизой проверяется основная версия о принадлежности останков разыскиваемому Даниилу Репину, 1991 г.р..

Вчера на месте страшной находки работали следователи-криминалисты.

Как сообщает Наталья Летенкова, представитель СУ СК, останки тела погибшего мужчины обнаружены в лесополосе в 62 метрах от дорожного полотна трассы А -114 перед отвороткой на поселок Стризнево. Это в 9 км на запад от места обнаружения автомашины Даниила Репина. Одежда и ключи с брелоком, на котором указан государственный номер автомашины, говорят о том, что это вещи пропавшего вологжанина.

Молодого человека, которого дома ждали родные и двое детей, искали почти 9 месяцев волонтеры, родственники, полиция, следователи. Однако именно это место - у пересечении двух дорог - федеральной трассы и дороги на Стризнево, не прочесывалось. Волонтеры не дошли до него примерно с полкилометра.

Сейчас следователи заняты доподлинным установлением личности погибшего, а также причин его смерти. Хотя мало кто сомневается , что э погибший - Даниил Репин, процедура должна быть соблюдена.

То есть расследование уголовного дела по факту безвестного исчезновения молодого человека продолжается.

В социальных сетях обсуждается произошедшее. Вологжане, принимавшие участие в поисках или следившие за их ходом по Интернету, выражают соболезнования родным.

ИСТОЧНИК KP.RU