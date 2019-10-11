2019-10-11T12:32:27+03:00
Происшествия

20-летний парень ограбил три киоска на улице Конева в Вологде

Он искал деньги на лекарства бабушке
Иван Чухнин
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В Вологде было ограблено сразу несколько ларьков. Их владельцы обратились в полицию.

Нападению подверглись сразу три киоска - во всех случаях были оторваны защитные рольставни и отжаты форточки. По почерку было ясно, что все это сделал один и тот же человек.

Сотрудники уголовного розыска внимательно изучили записи с камер видеонаблюдения и установили подозреваемого на следующий день.

Им оказался 20-летний вологжанин. Ранее он уже был судим. В отделе полиции юноша признался в преступлении и сообщил, что на грабеж его толкнула болезнь бабушки. Женщине требовались лекарства. А способ достать деньги он выбрал обычный для него - ранее он уже не раз так делал.

Против него было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 (Кража совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище). Теперь юноше может грозить до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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