Теща с топором защищала алиментщика от судебного пристава в Вытегре

СЕГОДНЯ 11:52 2019-10-11T11:58:00+03:00

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Молодой человек, житель Вытегры, не платил алименты. За неуплату он должен был предстать под судом, однако на заседание не явился: там ему должны были заменить условное наказание на реальный срок из-за задолженности по алиментам на ребенка от первого брака.

Как сообщили в областном управлении следственного комитета, 5 сентября 51-летний судебный пристав пришел к нему домой, в один из домов на улице Цюрюпы, чтобы сопроводить его в суд.

Но на крыльце дома сотрудника ФССП встретила разъяренная 49-летняя теща должника, которая неожиданно встала на сторону мужчины: она схватила топор и начала угрожать приставу.

В результате, зятя все же удалось доставили в суд, он был лишен свободы.

А в отношении его защитницы возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU