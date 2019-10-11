Теща с топором защищала алиментщика от судебного пристава в Вытегре
Молодой человек, житель Вытегры, не платил алименты. За неуплату он должен был предстать под судом, однако на заседание не явился: там ему должны были заменить условное наказание на реальный срок из-за задолженности по алиментам на ребенка от первого брака.
Как сообщили в областном управлении следственного комитета, 5 сентября 51-летний судебный пристав пришел к нему домой, в один из домов на улице Цюрюпы, чтобы сопроводить его в суд.
Но на крыльце дома сотрудника ФССП встретила разъяренная 49-летняя теща должника, которая неожиданно встала на сторону мужчины: она схватила топор и начала угрожать приставу.
В результате, зятя все же удалось доставили в суд, он был лишен свободы.
А в отношении его защитницы возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU