У череповчанина мошенники вывели со вклада 1,2 млн рублей

СЕГОДНЯ 10:06 2019-10-11T10:06:46+03:00

Изменить размер текста: A A

В полицию поступили шесть заявлений от вологжан за одни только сутки.

У них похитили деньги с банковских карт. Заявления в полицию пришли от жителей Вологды, Череповца, Череповецкого и Шекснинского районов. Общий ущерб составил 1 млн 370 тыс. рублей.

Главным образом мошенники действуют через телефон. Так, житель Череповца рассказал, что ему позвонил человек, представившийся сотрудником банка, и сообщил о подозрительных финансовых операциях, связанных со счетом клиента.

Потерпевшему "банкир" предложил перевести средства на «резервный счет». В результате 1,2 млн пропали. .

ИСТОЧНИК KP.RU