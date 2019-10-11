У череповчанина мошенники вывели со вклада 1,2 млн рублей
В полицию поступили шесть заявлений от вологжан за одни только сутки.
У них похитили деньги с банковских карт. Заявления в полицию пришли от жителей Вологды, Череповца, Череповецкого и Шекснинского районов. Общий ущерб составил 1 млн 370 тыс. рублей.
Главным образом мошенники действуют через телефон. Так, житель Череповца рассказал, что ему позвонил человек, представившийся сотрудником банка, и сообщил о подозрительных финансовых операциях, связанных со счетом клиента.
Потерпевшему "банкир" предложил перевести средства на «резервный счет». В результате 1,2 млн пропали. .
ИСТОЧНИК KP.RU