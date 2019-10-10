На Вологодчине аферисты прикидываются электриками

СЕГОДНЯ 23:49 2019-10-10T23:49:55+03:00

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В Вологодской области зафиксирована волна электриков-аферистов. Только за последний месяц Северной сбытовой компании пожаловались сто абонентов, которым навязчиво "впаривали" новый счетчики по космически завышенной цене. Особенно пострадали наивные жители районов.

Некоторые из обращений: "Ко мне приходили по электросчетчику и сказали срочно поменять, так как он с 2014 года. Сумма 8500 для меня большая. Скажите, до какого года нужно менять и обязательно ли это?". "Приходили две "особы" и говорили о замене счетчика в обязательном порядке, угрожая, что придется платить по высокому тарифу. У меня еще счетчик может служить 11 лет до поверки! Подскажите, это мошенники? Представляются "ЭлектроСервис"".

В бумаге, которую подписали потерпевшие, указывается, что замена была произведена по желанию потребителя, что связывает руки полиции. На такие услуги соглашаться не надо. Только компания от которой приходят счета за электричество может выдать уведомление о необходимости замены счетчика, после получения которого у получателя есть три месяца на замену, так что за это время можно убедиться в необходимости подобных трат. Кроме того, счетчик можно заменить в любой спецорганизации, так что есть возможность выбрать вариант подешевле.

Контролеры Северной сбытовой компании никогда не будут требовать срочной замены счетчика и оплаты, все уведомления подаются по почте и через квитанции. Максимум они могут проверить показания приборов.

ИСТОЧНИК KP.RU