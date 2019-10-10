В Вологде могут провести крупный футбольный турнир

СЕГОДНЯ 23:36 2019-10-10T23:36:15+03:00

Областная столица попала в список претендентов на проведение соревнований по Северо-Западу

Изменить размер текста: A A

В Вологде может пройти крупный футбольный турнир: столицу русского севера включили в список возможных площадок для детских соревнований Северо-Западного федерального округа по мини-футболу.

Предложение об организации турниров в Вологде подал специалист областного Центра спортивной подготовки Илья Малинов. Окончательное решение будет принято в конце этого года. Сами соревнования намечены на февраль 2020 года. Вологда планирует предоставить спортплощадки ФОК «Витязь» и в УСКК «Вологда».

Мальчики и девочки из четырех возрастных групп примут участие в турнире. Ожидаются спортсмены из Ленинградской, Псковской, Новгородской, Мурманской, Калининградской, Архангельской и Вологодской областей, Республик Карелия и Коми.

Вологда планирует предоставить спортплощадки ФОК «Витязь» и в УСКК «Вологда».

ИСТОЧНИК KP.RU