В Череповце можно бесплатно сдать шины на переработку

СЕГОДНЯ 23:13 2019-10-10T23:17:15+03:00

Токсичные покрышки можно сдать не более чем 5 штук от одного человека, размер не более чем R20

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В Городе металлургов организация "Чистый след" бесплатно принимает покрышки на утилизацию. Комитет охраны окружающей среды таким образом хочет спасти природу от загрязнения. Обычно шины просто выбрасываются, что наносит вред экологии. Самостоятельно сдавать резину дорого, а шины относятся к отходам четвёртого класса опасности, так что делать из них игрушки для детей и оформлять клумбы не стоит.

Бесплатно можно сдать не более пяти штук покрышек от 1 человека, размер не более R20. Пункт приема организован в Череповце, на улице Городского Питомника, 5б, синий контейнер с надписью "для автопокрышек". Для юридических лиц услуга будет платной, пока в стадии разработки.

ИСТОЧНИК KP.RU