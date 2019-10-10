2019-10-10T22:52:51+03:00
Общество

В Вологде избрали нового председателя Общественного совета

Анатолий Дианов, ранее заместитель председателя Общественного совета, занял кресло своего босса
Евдокия САХАРОВА
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В Общественном совете Вологды избрали нового председателя - Анатолия Дианова, который ранее занимал должность заместителя председателя. Его кандидатуру единогласно поддержали коллеги. Анатолий является гендиректором УК «Инвест-Сити» и членом регионального отделения организации «Опора России».

Его замом назначили Юлию Головкину, которая занимается мониторингом закупочной деятельности. Прошлый председатель Максим Выдров, а также несколько членов совета покинули свои месте в связи с получением мест в Вологодской городской Думе. В совет приняты Вадим Рябов и председатель ТОС «ПЗ» Андрей Подьяков. Среди представителей некоммерческих организаций в совет попал Юрий Тарасов от Вологодской торгово-промышленной палаты, сообщает пресс-служба администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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