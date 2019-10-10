В Вологде крупнейшую управляющую компанию пытаются признать банкротом

СЕГОДНЯ 22:33 2019-10-10T22:33:45+03:00

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В Вологде проходит тяжба между ПАО «Вологдаэнергосбыт» и ОАО Фрязиново. Экс-поставщик электроэнергии в Вологодской области пытается взыскать с нерадивой управляющей компании многомиллионный долг. Недавно в УК сменилось руководство - им стали руководить курские предприниматели, связанные с местным депутатом Максимом Васильевым.

По информации из пресс-службы Арбитражного суда Вологодской области, на данный момент дело заморожено, т.к. истец подал не все необходимые документы. За последний год УК "Фрязиново" выступила ответчиком по 14 искам на сумму 27 миллионов рублей, за три года 123 млн рублей.

Сам «Вологдаэнергосбыт» в прошлом году перестал быть гарантирующим поставщиком электроэнергии в Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU