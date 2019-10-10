На Вологодчине ветерана труда лишили компенсации по ЖКХ за долги его жены

СЕГОДНЯ 21:32 2019-10-10T21:32:10+03:00

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В Вологодской области у пенсионера-инвалида, ветерана педагогического труда, отобрали компенсацию на оплату ЖКХ, потому что его жена, являющаяся собственницей квартиры, накопила долг за капитальный ремонт. Сам мужчина жильем не владеет. Инцидент произошел в Кичменгско-Городецком районе в 2016 году. После обращения пострадавшего к прокурору области, выяснилось, что выплаты были автоматически приостановлены из-за долгов супруги, а учреждение, которое отвечает за выплаты не учло, что собственницей жилища является только жена, значит и ее долги к мужчине отношения не имеют.

Прокуратура потребовала выплаты пенсионеру возобновить и компенсировать моральный и материальный вред. Решение не вступило в законную силу, сообщает прокуратура Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU