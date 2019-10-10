После года ожидания под Вологдой откроют аквапарк

СЕГОДНЯ 21:15 2019-10-10T21:15:13+03:00

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В Вологде владельцы Центра отдыха и развлечения Y.E.S. обещают открыть двухэтажный аквапарк в октябре этого года. В водном комплексе будет 2 бассейна, семь взрослых горок, разнообразные аттракционы, для детей предусмотрены неглубокие бассейны с теплой водой, 5 пологих горок, игровая зона, водяные пушки. Новый аквапарк располагается на площади в 5800 кв. м. (зеркало воды – 900 кв. м.), работать он будет круглый год.

Кроме того, ожидается комплекс с банями и саунами, горячее гидромассажное джакузи с купанием на улице. Организована SPA-зоне и кафе.

Вологжане ожидали открытие этого аквапарка уже около года. Для детей до 3-х лет включительно вход будет бесплатный. Часы работы с 10:00 до 22:00. Взрослый билет будет стоить от 700 до 1500 р, детский 400-800 р, в зависимость от времени, дня недели.

ИСТОЧНИК KP.RU