Покатались: подростки угнали три машины и еще две разбили

СЕГОДНЯ 17:23 2019-10-10T17:23:05+03:00

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В Череповце подростки выпили и насовершали "подвигов".

Они за ночь покатались на трех машинах, протаранив еще два авто.

Как оказалось, 15-летний подросток с 13-летним другом 20 июля выпили алкоголя и отправились на ночную прогулку. Подростки заметили автомобиль "Дэу Нексия" на парковке на улице Остинской. Так как двери не были заперты, мальчики проникли в салон и завели двигатель. Автомобиль двинулся с места, но руль заблокировался и они бросили машину.

При этом подростки врезалась в два стоявших автомобиля - "Дайхатсу" и "Газель"...

Затем они пошли дальше по Череповцу. На улицу Ветеранов они разбили стекло еще в одном из автомобилей и вновь сумели проехать небольшое расстояние. Но руль также был заблокирован. Затем подростки пересели в "ВАЗ-2101. Немного проехав, они вновь вынуждены были бросить автомобиль.

Угонщиков быстро вычислили. Оказалось, юноши остались без присмотра из-за отъезда родителей на дачу и пустились во все тяжкие. Раньше они не были замечены в подобном поведении.

Младший из школьников не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности. Его поставили на учет, а мать привлекли к административной ответственности. А вот в отношении старшего угонщика все намного серьезней. Уголовное дело в отношении его направлено в суд. Подростку грозит до 7 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU