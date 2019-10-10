В Вологодской районе найден мертвым человек, похожий на Данила Репина

СЕГОДНЯ 15:40 2019-10-10T15:57:15+03:00

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Следователи-криминалисты СК России проверяют информацию об обнаружении останков человеческого тела в районе поселка Стризнево Вологодского района.

Останки человеческого тела нашли в районе поселка Стризнево Вологодского района.

По предметам одежды и найденных на месте вещей, в том числе брелока с государственным номером автомашины, сделан вывод, что это Даниил Репин. Останки человеческого тела нашли местные жители. Информация следователям поступила только что. На место выехали следователи- криминалисты следственного управления СК России по Вологодской области.

Напомним, вологжанин уехал на работу 10 января 2019 из Вологды и не возвращался.

За время расследования которого проведено несколько широкомасштабных поисковых операций.

Напомним, что следователи СК России проанализировав большой объем информации и записи с камер видеонаблюдения, проследили путь вологжанина до автозаправочной станции в г.Вологде и до д.Шеломово Вологодского района, где была обнаружена автомашина пропавшего мужчины. Его ценные вещи (ноутбук и сотовый телефон) не похищены, они обнаружены в автомобиле. По словам очевидцев, вологжанин пытался вытащить машину из снега, где она застряла, съехав с дороги, но от помощи местных жителей отказался, а затем, бросив машину, ушел из деревни по дороге, ведущей к полям и реке.

В этой местности широкомасштабные поисковые мероприятия с привлечением полицейских, волонтеров и спасателей проводились в феврале 2019 года и в апреле после схода снежного покрова.

Как сообщает Следственное Управление СК РФ, расследование уголовного дела по факту безвестного исчезновения молодого человека продолжается, устанавливается личность обнаруженного сегодня погибшего мужчины, а также причины его смерти, сообщает следственное управление СК РФ по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU