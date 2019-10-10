2019-10-10T14:00:21+03:00
Общество

О льготах по уплате в Фонд капитального ремонта вологжанам рассказали в ЗСО

Компенсации полагаются лишь пенсионерам старше 70 лет
Иван Чухнин
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Сначала нужно заплатить в фонд, а только потом получить компенсацию.Сначала нужно заплатить в фонд, а только потом получить компенсацию.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Компенсации на взнос в Фонд капремонта многоквартирынх домов предроставляются только пожилым вологжанам: от 70 лет - в размере 50%, от 80 лет - 100%. Компенсация представляется в составе ежемесячной денежной компенсации (ЕДК).

Как разъясняет регеональное ЗСО, например, если 80-летний гражданин относится к льготной категории, например ветеран труда, инвалид, то компенсация по взносам на капитальный ремонт в размере 100% будет предоставлена двумя выплатами: 50% компенсации взноса на капитальный ремонт предоставляется в составе ЕДК; еще 50% компенсации льготник получит не в составе ЕДК, а отдельной выплатой.

Однако надо помнить, что компенсация взноса рассчитывается не на всю площадь квартиры, а только в пределах регионального стандарта нормативной площади. Такое ограничение в Вологодской области для одиноко проживающего гражданина это 33 квадратных метра, для семьи из двух человек - 42 квадратных метра.

Кроме того, компенсация взноса - это вовсе не освобождением от уплаты. Гражданин обязан заплатить в фонд, а в следующем месяце получить компенсацию от органов социальной защиты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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