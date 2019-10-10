Вологжанка решилась на преступление, чтобы получить страховку за разбитый смартфон

СЕГОДНЯ 12:39 2019-10-10T12:40:27+03:00

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В Вологде полицейские пресекли факт заведомо ложного сообщения о преступлении. В дежурную часть поступило заявление от местной жительницы 1984 года рождения. Она написала, что ее ограбили - незнакомый мужчина на улице вырвал у нее сумочку.

Женщина побежала следом за грабителем, тот выкинул похищенное имущество на дорогу и скрылся.

Открыв сумочку, дама обнаружила, что ее новый смартфон разбит. Ей был причинен ущерб более 20 тысяч рублей.

Но полиция установила, что женщину никто не грабил. Вологжанка инсценировала преступление. Ее пригласили в отдел полиции №2 УМВД России по г. Вологде, где в доверительной беседе со стражами порядка женщина пояснила причину своего поступка. Оказалось, что она сама разбила почти новый смартфон.

Но, чтобы получить страхвоку, необходимо, чтобы повреждения произошли в ходе противоправных действий. Потому она и написала заявление.

Полиция отреагировала на ложь вологданки согласно закону: возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 306 УК РФ (Заведомо ложный донос). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU