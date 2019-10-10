2019-10-10T12:28:03+03:00
Спорт

"Северсталь" выиграла домашний матч с московским "Спартаком"

Следующая игра состоится 12 октября
Иван Чухнин
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Зрители остались довольны яркой игрой.Зрители остались довольны яркой игрой.Фото: официальный сайт ХК "Северсталь"
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Встреча по хоккею "Северстали" с московским "Спартаком" завершилась в Череповце в пользу череповчан.

Как сообщает Город Че, удача сразу была на стороне хозяев: первый гол на 12-й минуте матча забил Сергей Монахов. Вторую шайбу за 2 минуты до финала второй 20-минутки забросил Владислав Провольнев. Затем, на 46-й минуте, отличился Герман Грачев.

Гостям удача улыбнулась лишь ближе к концу встречи: на 54-й минуте в ворота череповчан влетел первый гол — шайбу забросил Артем Федоров. За считанные секунды до финальной сирены в эти же ворота прилетела шайба от Якова Рылова. Итоиг встречи - 3:2 в пользу череповчан.

Сейчас «Северсталь» находится на 10 месте таблицы зоны Запад с 13 очками. Следующий матч череповчане вновь проведут дома — в субботу, 12 октября, в городе состоится «металлургическое дерби»: «Северсталь» примет у себя магнитогорский «Металлург».

ИСТОЧНИК KP.RU

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