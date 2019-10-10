Вологжанин уволился и украл с работы электроинструмент
В Вологде кража была раскрыта по "горячим следам".
Как сообщили в областном УМВД,. 29-летний представитель строительной фирмы сообщил в полицию, что со стройки пропал электроинструмент.
Под подозрение попал ранее судимый 27-летний мужчина, который недавно был уволен с этой стройки.
Полицейские выехали к нему домой в Заречье. Подозреваемый попытался скрыться, но его догнали и задержали. Молодой человек рассказал, что украл перфоратор, так как сидел без денег. Инструмент он сумел продать незнакомому таксисту за 2000 рублей, а деньги пропил. По факту кражи возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU