2019-10-10T10:33:18+03:00
Происшествия

Вологжанин уволился и украл с работы электроинструмент

Его будут судить
Иван Чухнин
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В Вологде кража была раскрыта по "горячим следам".

Как сообщили в областном УМВД,. 29-летний представитель строительной фирмы сообщил в полицию, что со стройки пропал электроинструмент.

Под подозрение попал ранее судимый 27-летний мужчина, который недавно был уволен с этой стройки.

Полицейские выехали к нему домой в Заречье. Подозреваемый попытался скрыться, но его догнали и задержали. Молодой человек рассказал, что украл перфоратор, так как сидел без денег. Инструмент он сумел продать незнакомому таксисту за 2000 рублей, а деньги пропил. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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