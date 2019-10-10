Водитель Мазды устроил в Череповце аварию и сбежал

СЕГОДНЯ 10:10 2019-10-10T10:12:58+03:00

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Водитель на Мазде устроил ДТП и сбежал. ЧП случилось в Череповце накануне, на перекрестке улиц Ленина и Луначарского.

Как сообщает сайт Город Че, в 22:30 напротив дома 74 по улице Ленина Мазда 626, выехав со второстепеннной дороги на главную, не пропустила «Рено Каптюр».

Произошло столкновение, в результате которого 55-летний водитель «Рено» и его пассажирка 53 лет получили травмы. Скорая доставила их в областную больницу № 2.

Как пояснили в отделе ГИБДД по Череповцу, водитель «Мазды» с места ДТП убежал, его машину эвакуировали на штрафстоянку. Сейчас выясняется, кто находился за ее рулем.

ИСТОЧНИК KP.RU