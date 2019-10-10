2019-10-10T10:00:57+03:00
Общество

В Вологде временно перенесли остановку от первой поликлиники

Это связано с ремонтом коммуникаций
Иван Чухнин
Поделиться:
Изменить размер текста:

Изменилась схема движения автобусов 4, 18, 21 и 29. С 10 октября общественный транспорт, который останавливался у поликлиники № 1, не сможет заезжать на эту остановку. Они вынуждены двигаться по улице Чехова, минуя Челюскинцев. А остановка перенесена к дому на улице Мальцева, 48. Знак, обозначающий ее, появится на тротуаре. Изменения связаны с проводимыми на улице Челюскинцев работами.

От улицы 3-го Интернационала до ул. Чехова перекрыто движение полностью. Там ведется капитальный ремонт коммуникаций. Ограничения для личного транспорта введено в августе этого года.

Новая схема движения будет действовать до окончания ремонта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
25-летний вологжанин жестоко избил 16-летнию девочку
Вологжанин уволился и украл с работы электроинструмент
Водитель Мазды устроил в Череповце аварию и сбежал
52 миллиона рублей направлено на помощь неизлечимо больным
На Северной Двине столкнулись два парома
В Вологде бесплатно раздают саженцы кедра
Неизвестные избивали вологжанина несколько часов подряд, но он их простил
Новогоднюю иллюминацию в Вологде установят питерские специалисты
Вологжане выражают соболезнование погибшим в ДТП
Суд отправил вологодского педофила на принудительное лечение в психиатрическую больницу
У тягача Volvo от удара отвалилась кабина на трассе Вологда-Новая Ладога
Сотрудница бухгалтерии Череповецкого района похитила 814 тысяч рублей
Вологжанин установил в фары автомобиля синие лампы и пошел под суд
Легковушка врезалась в грузовик в Кадуе
В Харовске сгорел дом
В Вологде пенсионерка сбила пенсионерку
Череповецкий наркодилер убрал берег Шексны от мусора