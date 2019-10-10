В Вологде временно перенесли остановку от первой поликлиники

СЕГОДНЯ 10:00 2019-10-10T10:00:57+03:00

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Изменилась схема движения автобусов 4, 18, 21 и 29. С 10 октября общественный транспорт, который останавливался у поликлиники № 1, не сможет заезжать на эту остановку. Они вынуждены двигаться по улице Чехова, минуя Челюскинцев. А остановка перенесена к дому на улице Мальцева, 48. Знак, обозначающий ее, появится на тротуаре. Изменения связаны с проводимыми на улице Челюскинцев работами.

От улицы 3-го Интернационала до ул. Чехова перекрыто движение полностью. Там ведется капитальный ремонт коммуникаций. Ограничения для личного транспорта введено в августе этого года.

Новая схема движения будет действовать до окончания ремонта.

ИСТОЧНИК KP.RU