В Вологде временно перенесли остановку от первой поликлиники
Изменилась схема движения автобусов 4, 18, 21 и 29. С 10 октября общественный транспорт, который останавливался у поликлиники № 1, не сможет заезжать на эту остановку. Они вынуждены двигаться по улице Чехова, минуя Челюскинцев. А остановка перенесена к дому на улице Мальцева, 48. Знак, обозначающий ее, появится на тротуаре. Изменения связаны с проводимыми на улице Челюскинцев работами.
От улицы 3-го Интернационала до ул. Чехова перекрыто движение полностью. Там ведется капитальный ремонт коммуникаций. Ограничения для личного транспорта введено в августе этого года.
Новая схема движения будет действовать до окончания ремонта.
ИСТОЧНИК KP.RU