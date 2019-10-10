2019-10-10T09:51:20+03:00
Общество

52 миллиона рублей направлено на помощь неизлечимо больным

Иван Чухнин
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Вологодчина получила 52 миллиона рублей на помощь неизлечимо больным. Эти деньги призваны продлить жизнь пациентам..

Всего в медучреждениях области развернуто 305 коек для оказания помощи неизлечимо больным.

Люди с неизлечимыми заболеваниями, такими как сердечно-сосудистые, с, новообразованиями, травмами мозга. Для них проводится поддерживающая терапия и осуществляется уход.

В Вологодском областном госпитале для ветеранов войн действует отделение паллиативной помощи на 20 человек. В Череповце готовится к открытию специализированное отделение на 10 мест. Предусмотрено увеличение коек в областной столице и городе металлургов в следующем году. Также планируется организовать отделение ПМП на 20 мест в областной детской больнице. Это намечено на 2021 год. А еще через год предполагается открыть хоспис для наиболее тяжелых пациентов.

В 2019 году финансирование этого вида медпомощи составило 52 миллиона рублей. Такая же субсидия предусмотрена на ближайшие три года. Это деньги из федерального и областного бюджетов. Они идут на покупку оборудования, лекарств, медицинских изделий, сообщает пресс-служба правительства региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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